Kein Overtourism: Wunderschöne Reiseziele abseits der Touristen

Übertourismus ist für beliebte Reiseziele ein Problem. Andere Traumdestinationen warten fast vergeblich auf Besucher. Fünf Destinationen, die Abenteuer und Authentizität ganz ohne Gedränge versprechen.
Rom platzt aus allen Nähten, in Venedig trampeln sich die Touristen gegenseitig auf die Füße, und nicht erst seit der dritten Staffel der Serie "The White Lotus" gilt etwa die thailändische Insel Koh Samui als hoffnungslos überlaufen. Doch während derartige Reiseziele unter dem Ansturm ächzen, gibt es wunderschöne Orte auf dieser Welt, die das gegenteilige Problem haben: Sie warten geradezu sehnsüchtig auf Touristen. Die Reiseexperten von "Fodor's Travel" schlagen unter anderem folgende Destinationen vor, die noch nicht mit Overtourism - also Übertourismus - zu kämpfen haben.