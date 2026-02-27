Kein neues Angebot: Netflix zieht sich aus Warner-Bros-Deal zurück

Der Bieterkampf um Warner Bros. Discovery ist entschieden: Netflix verzichtet darauf, sein Angebot zu erhöhen - und überlässt das Feld Paramount.
Monatelang tobte in Hollywood einer der spektakulärsten Übernahmekämpfe der jüngeren Mediengeschichte. Jetzt ist er vorbei - und Netflix geht (fast) mit leeren Händen nach Hause. Am Mittwoch erklärten die Co-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters, dass der Streamingdienst sein Angebot für Warner Bros. Discovery nicht erhöhen werde. Der Grund: Paramount hatte zuvor eine Offerte vorgelegt, die der WBD-Vorstand als überlegen einstufte, wie "Deadline" berichtet.