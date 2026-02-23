Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme: Viele Menschen merken es körperlich, wenn sich das Wetter ändert. Was steckt dahinter?
Freiburg - Nach wochenlanger Kälte wird es in diesen Tagen in vielen Regionen deutlich wärmer. Doch der ersehnte Umschwung bringt nicht nur Frühlingsgefühle, sondern macht sich bei manchen auch eher unangenehm bemerkbar: Schwindel, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen können Symptome dafür sein, dass der Körper mit den veränderten Umweltbedingungen erst einmal klarkommen muss.