Charlize Theron schließt aus, jemals wieder mit einem Partner unter einem Dach zu wohnen. Damit reiht sie sich ein in eine immer länger werdende Liste prominenter Frauen, die das Singleleben nicht erdulden, sondern feiern. Studien zeigen: Sie sind damit gar nicht so allein.
Charlize Theron (50) hat eine klare Vorstellung davon, wie ihr Zuhause auszusehen hat - und ein Mann taucht darin nicht auf. In der "The Drew Barrymore Show" wurde die Oscarpreisträgerin deutlich. "Ich meine das wirklich ernst - die Leute denken, ich mache Witze -, aber ich glaube nicht, dass ich jemals wieder mit jemandem zusammenleben könnte", sagte Theron zu Gastgeberin Drew Barrymore (51).