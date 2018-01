Kein Konfetti vor dem Schloss in Stuttgart Karnevalisten wollen am Mittwoch über Verbot beraten

Von Armin Friedl 15. Januar 2018 - 15:46 Uhr

Guggenmusiker beim Faschingsumzug in Stuttgart Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Vorstand der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen, der den Umzug veranstaltet, will noch einmal überlegen, wie man mit der konfettifreien Zone vor dem Neuen Schloss in Stuttgart umgeht. Der Kompromissvorschlag des Landes lässt einige Fragen unbeantwortet.

Stuttgart - Kein Konfetti vor dem Neuen Schloss. Die Narren in Stuttgart sind in Aufruhr, weil das Land beim Faschingsumzug in Stuttgart am 13. Februar eine konfettifreie Zone vor dem Schloss haben will. Mittlerweile ist das Land aber ein wenig zurückgerudert: „Wir wollen keine Spaßverderber sein: Wenn der Veranstalter die Reinigung mit Handfegern übernimmt, lassen wir gerne noch mal mit uns reden. Dann dürfen aber die Alu-Schnipsel in den Blumenbeeten nicht vergessen werden“, sagt Sprecher Benjamin Hechler. Der Vorstand der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen, der den Umzug veranstaltet, will am Mittwoch beraten, wie man nun mit dem Verbot umgeht, erklärt Thomas Klingenberg, Präsident der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen auf Anfrage unserer Zeitung. Der Chef der Narren will weitere Gespräche abwarten: „Was ist, wenn jemand einzelne liegen gebliebene Schnipsel zählt?“

Land: bei Trauungen sind Schnipsel auch verboten

Der Grund für die rigide Haltung des Landes: Vor dem Neuen Schloss liegen historische Pflastersteine, auf denen das Konfetti unerwünschte Spuren hinterlassen könnte. „Konfetti lässt sich aus dem Pflaster am Schlossplatz nur aufwendig von Hand ausfegen, da leider auch Alu-Schnipsel geworfen werden. Reinigungsmaschinen schaffen das nicht oder ziehen dann gleich ganze Pflastersteine raus. Deshalb hatten wir uns mit dem Veranstalter geeinigt, dass auf diesen 100 Metern Strecke kein Konfetti geworfen werden soll“, erklärt Sprecher Benjamin Hechler den Grund für die Haltung des Landes. Eine Sprecherin ergänzt ihn: „Das ist vergleichbar mit Trauungen, die ja auch im Neuen Schloss stattfinden. Da ist das Werfen von Reis oder Papierschnipsel auch untersagt.“

Eine teilweise Verlegung der Umzugsstrecke ist notwendig, weil die Abschlussparty nicht mehr wie früher auf einem Brauereigelände in der Tübinger Straße stattfinden kann, sondern jetzt auf dem Karlsplatz stattfindet. „Den Abschlussort mussten wir verlegen, deshalb jetzt wieder in der Innenstadt“, so Thomas Klingenberg, „und da ist der Weg vorbei am Neuen Schloss alternativlos.“