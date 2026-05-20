In ihrer neuen Netflix-Doku spricht Kylie Minogue erstmals über eine zweite Brustkrebserkrankung im Jahr 2021. Damals habe sie die Diagnose bewusst für sich behalten - weil sie "nur noch eine leere Hülle" gewesen sei.
Kylie Minogue (57) hatte 2021 erneut Brustkrebs - und schwieg. Erst jetzt, in ihrer dreiteiligen Netflix-Dokumentation "Kylie", spricht die australische Sängerin erstmals öffentlich über diese zweite Diagnose, die sie über Jahre für sich behielt. "Meine zweite Krebsdiagnose war Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten ... nicht wie beim ersten Mal", sagt die Musikerin und Schauspielerin in der Serie.