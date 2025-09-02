Kein Interesse: Christian Eiberger einziger Kandidat für Bürgermeisterwahl in Asperg

Christian Eiberger bleibt acht weitere Jahre Bürgermeister von Asperg – das steht schon vor der Wahl fest. Trotz dessen ist der Urnengang der Asperger wichtig und die Wahl spannend.
Vor acht Jahren gewann der Kämmerer von Ingersheim die Asperger Bürgermeisterwahl mit einem Erdrutschsieg – Christian Eiberger bekam fast 70 Prozent der Stimmen, verließ Ingersheim und wurde zum Schultes der 14.000-Einwohner-Stadt. In der kommenden Wahl am 28. September wird Eiberger voraussichtlich noch besser abschneiden – denn er steht ganz alleine auf der Kandidatenliste.