Kein Halloween-Kostüm: Demi Moore zeigt Nacktprothesen aus Horrorfilm

1 In "The Substance" spielt Demi Moore eine Schauspielerin, die keine Rollen mehr findet. Foto: Universal Studios/Christine Tamalet/MUBI

Demi Moore kehrte 2024 fulminant auf die Kinoleinwand zurück. Auf Instagram teilte sie jetzt passend zum Schauer-Tag Halloween furchteinflößende Bilder von sich selbst, die während den Dreharbeiten zu "The Substance" entstanden waren.











Nach einigen ruhigeren Jahren kehrte Hollywood-Legende Demi Moore (61) 2024 mit dem Psychothriller "The Substance" fulminant auf die Kinoleinwand zurück. In dem Film der Regisseurin Coralie Fargeat (48), der auf den Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte, spielt sie eine alternde Schauspielerin, die zu einer revolutionären Verjüngungsdroge greift - mit erschreckenden Konsequenzen. Auf Instagram hat Moore jetzt, passend zu Halloween, enthüllt, dass sie einige Körperprothesen aus "The Substance" behalten hat.