Kein großes Defizit mehr: Barack Obama über Ehe mit Michelle: Wieder auf Augenhöhe

Die Obamas haben vor wenigen Wochen nach langen Spekulationen über eine angebliche Ehekrise öffentlich Stellung bezogen. Barack Obama spricht jetzt von einem Loch, aus dem er sich herausarbeiten musste.

Viel wurde in den vergangenen Monaten über die Ehe der Obamas berichtet. Beide gaben zu, dass es nicht immer einfach war. Bei einem Auftritt hat Barack Obama (64) jetzt erklärt, dass er und seine Ehefrau, Michelle Obama (61), sich in einem Loch befunden hätten, aus dem er sich demnach mittlerweile herausgearbeitet hat.

Barack Obama wieder "auf ebenem Boden" "Ich habe mich aus dem Loch herausgearbeitet, in das ich mit Michelle geraten war", habe Obama laut der "Daily Mail" am 24. September während eines Auftritts in der Londoner O2 Arena erzählt. "Jetzt bin ich ungefähr auf ebenem Boden", kommentierte er demnach weiter. Er befindet sich also wieder auf Augenhöhe in der Beziehung.

Während eines anderen Auftritts im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte Obama demnach bereits dieses "Loch" angesprochen und erzählt, dass er mehr als acht Jahre damit verbracht habe, Dinge wiedergutzumachen. Es sei herausfordernd, "aber ich habe das Gefühl, dass ich Fortschritte mache", habe er dort erklärt. Zu diesem Zeitpunkt glaubte er demnach, sich kurz davor zu befinden, gewissermaßen aus den roten Zahlen zu kommen, was die Ehe angeht.

Schon im April hatte Barack Obama laut eines Berichts von "The Daily Beast" von einem "großen Defizit" in seiner Ehe während seiner Präsidentschaft gesprochen. Die Zeit im Weißen Haus soll für das Ehepaar demnach besonders schwierig gewesen sein. In den folgenden Jahren habe er sich darum auch bemüht, vieles wiedergutzumachen.

Trennung war nie ein Thema bei den Obamas

Im Rahmen der Gerüchte um die angebliche Krise kamen auch Spekulationen über eine mögliche Trennung auf. Im Podcast "IMO" ging das Paar im Juli darauf ein und konnte sogar darüber scherzen. "Was, ihr mögt euch?", fragte Michelle Obamas Bruder Craig Robinson (63). "Oh ja, die Gerüchteküche", seufzte Michelle. Barack Obama konterte lachend: "Sie hat mich zurückgenommen! Es war eine knappe Sache."

"Es gab keinen Moment in unserer Ehe, in dem ich darüber nachgedacht hätte, meinen Mann zu verlassen", erklärte Michelle daraufhin. Gleichzeitig gab sie aber auch zu, dass wie in jeder anderen Beziehung nicht immer alles ganz einfach war: "Wir hatten wirklich harte Zeiten, aber auch viele schöne Momente, viele Abenteuer. Und ich bin ein besserer Mensch geworden, weil ich diesen Mann geheiratet habe."

Auch in dem Podcast "The Diary of a CEO"-Podcast hatte Michelle Obama unter anderem bereits über die Scheidungsgerüchte gesprochen. "Wenn ich Probleme mit meinem Mann hätte, würde das jeder wissen", erzählte sie in der Anfang Mai veröffentlichten Folge. Das Schöne an der Ehe der beiden sei, "dass keiner von uns jemals wirklich aufgeben wollte, denn so sind wir einfach nicht".