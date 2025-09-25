Kein großes Defizit mehr: Barack Obama über Ehe mit Michelle: Wieder auf Augenhöhe

Die Obamas haben vor wenigen Wochen nach langen Spekulationen über eine angebliche Ehekrise öffentlich Stellung bezogen. Barack Obama spricht jetzt von einem Loch, aus dem er sich herausarbeiten musste.
Viel wurde in den vergangenen Monaten über die Ehe der Obamas berichtet. Beide gaben zu, dass es nicht immer einfach war. Bei einem Auftritt hat Barack Obama (64) jetzt erklärt, dass er und seine Ehefrau, Michelle Obama (61), sich in einem Loch befunden hätten, aus dem er sich demnach mittlerweile herausgearbeitet hat.