Sie verbringen Weihnachten ohne die königliche Familie: Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat bestätigt, dass sie alleine mit Archie und Doria Ragland feiern werden.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden Weihnachten nicht mit der königlichen Familie verbringen. Ein Sprecher des Paares bestätigte laut CNN, dass die beiden mit ihrem sechs Monate alten Sohn Archie das Fest mit Meghans Mutter Doria Ragland (63) feiern werden.

Die beiden letzten Weihnachtsfeste hatten Meghan und Harry auf Sandringham verbracht, dem Landsitz von Queen Elizabeth II. (93) in Norfolk. Die Entscheidung, dass die junge Familie in diesem Jahr nicht im Kreis der Royals feiert, werde von der Queen unterstützt, heißt es bei CNN weiter. Das gemeinsame Weihnachtsfest in Sandringham ist eine lang gepflegte und geschätzte Tradition der Monarchin. Erst ein einziges Mal hat Prinz Harry bisher gefehlt: Während seines Militärdienstes 2012 verbrachte er die Feiertage in Afghanistan.

Ein Insider hatte der "Sun" zuvor gesagt, Meghan und Harry "brauchen etwas Zeit, um Energie zu tanken und ihre Pläne für nächstes Jahr festzulegen". Ob sie dies zuhause in Windsor tun, oder Meghans Mutter in den USA besuchen werden, ist nicht bekannt. Schon ab der kommenden Woche soll die Auszeit des Paares beginnen, Gerüchten zufolge wollen sie Thanksgiving mit Meghans Mutter in den USA feiern.