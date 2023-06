1 Herbert Werner Jung ist gestorben. Foto: red/privat

Von der Krankenversicherung allein gelassen, hat Herbert Werner Jung gegen den Krebs keine Chance gehabt. Doch auch ohne Versicherung hat die Familie in Sindelfingen am Ende Beistand erhalten.









Die Krankenkasse zahlt nicht. Die erste Instanz hat das schon so entschieden, das Landessozialgericht hat es gerade noch einmal untermauert. Doch für Herbert Werner Jung spielt das keine Rolle mehr. Der Mexiko-Auswanderer und ehemalige Bundeswehrhauptmann, der im vergangenen Sommer nach 45 Jahren in der Fremde zusammen mit seiner Frau nach Deutschland zurückgekehrt war, lebt nicht mehr. Eigentlich hatte sich das Paar darauf gefreut, noch Zeit bei Kindern und Enkelkindern in Sindelfingen zu verbringen. Jetzt ist Jung im Kreise seiner Familie gestorben.