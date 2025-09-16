Kein Geld für Benzin? Hilfsbereitschaft von Autofahrerin ausgenutzt

Ein Mann hat eine Autofahrerin in eine Nothaltebucht bei Mundelsheim gewunken. Die 30-Jährige gibt ihm Geld für Benzin – doch die Summe reicht dem Unbekannten nicht.

Ein Betrüger hat am Samstagmorgen die Hilfsbereitschaft einer 30-Jährigen ausgenutzt und sie mit einer perfiden Masche um Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 9 Uhr auf der L1115 von Kirchheim am Neckar in Richtung Großbottwar, als der Unbekannte sie durch Winken zum Stoppen in einer Nothaltebucht bei Mundelsheim bewegte.

Der Mann wird immer aufdringlicher und fordert mehr Geld Der Unbekannte, der neben einem dunklen Audi mit mutmaßlich ausländischer Zulassung stand, bat die 30-Jährige um Hilfe: Er habe kein Geld zum Tanken. Die Autofahrerin gab dem Mann draufhin einen zweistelligen Betrag, woraufhin der Unbekannte immer aufdringlicher wurde und mehr Geld von ihr forderte. Der 30-Jährigen kam die Situation zunehmend merkwürdig vor, weshalb sie ihre Fahrt in Richtung Großbottwar fortsetzte.

Als die 30-Jährige etwas später zur Nothaltebucht zurückkehrte, waren sowohl der Unbekannte aus auch der Audi nicht mehr dort. Den Mann beschrieb sie als etwa 35 Jahre alt und gut 1,65 Meter groß. Er trug einen Vollbart und dunkle Kleidung.

Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter 07148/16250 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.