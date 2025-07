Kein Einlass: Keime im Filtersystem: Renninger Freibad vorerst zu

Badehungrige standen bei fast 30 Grad am Samstag vor verschlossenen Toren: Das Freibad in der Rankbachstadt bleibt wegen Keimbelastung vorerst zu.

Das weiß-rote Band flattert im Wind und zeigt deutlich an: Betreten verboten. Es soll die Besucher der Beachparty am Freitagabend im Renninger Freibad daran hindern, sich im großen Schwimmbecken abzukühlen. Denn das ist seit Freitagmorgen gesperrt, das Freibad abgesehen von der Beachparty seitdem geschlossen. Der Grund laut Stadtverwaltung: Keime in der Filteranlage.

„Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen ist es im Filtersystem unseres Freibads zur Vermehrung von Keimen gekommen“, teilt die Stadt mit. Dies sei eine natürliche Folge extremer Wetterlagen und kein Hinweis auf ein hygienisches Versäumnis. „Die Wasserqualität im Becken selbst war zu keinem Zeitpunkt gesundheitsgefährdend“, wird versichert. Die Schließung erfolge rein vorsorglich, um jegliches Risiko auszuschließen und die notwendigen Reinigungsmaßnahmen durchführen zu können.

Bei der Beachparty gab es Schaumparty und Hüpfburg für die Kleinen und Livemusik von der Band Irgend für die Großen. Foto: Simon Granville

Wann das Bad wieder öffnen kann, ist derzeit unklar. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Badebetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir bitten alle Badegäste um Verständnis für diese Maßnahme, die nicht im Verantwortungsbereich der Stadt liegt.“ Die Sicherheit der Badegäste habe oberste Priorität.

Mehrmals am Tag Wasserproben

Keimbelastungen in Bädern sind nicht ungewöhnlich, weshalb das Personal aller Bäder – ob draußen oder drinnen – verpflichtet ist, mehrmals am Tag Proben aus allen Becken zu nehmen und zu analysieren. In diesem Jahr ist die Freibadschließung in Renningen nicht die erste im Kreis Böblingen wegen Keimen. Bereits Ende Mai war das Naturfreibad in Herrenberg für fünf Tage geschlossen, weil die Grenzwerte für das Bakterium Pseudomonas aeruginosa vorübergehend überschritten worden waren. Ursächlich sei wohl die Unterbrechung der Filterleistung im Rahmen von Wartungsarbeiten an einer Trafostation gewesen.

Vor zwei Wochen war das Leobad in Leonberg für einen Nachmittag geschlossen. Grund war hier aber eine technische Störung der Kassen- und Schließanlage. In Böblingen machte das Freibad am Mittwoch vergangener Woche bereits am Mittag zu, da Personal krankheitsbedingt ausgefallen war.