1 Die Ludwigsburger Straße ist wegen des Ausbaus des Wärmenetzes bis zum Kohlereck gesperrt worden. Foto: Christian Kempf

Der Ausbau des Wärmenetzes in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wird forciert. Das hat Konsequenzen für die Durchgangsstraße. Die bereits bestehende Sperrung dort wurde ausgeweitet.











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Autofahrer haben es in Steinheim momentan nicht leicht. Die Marktstraße ist aktuell und voraussichtlich noch bis Ende August wegen Arbeiten am Leitungsnetz gesperrt. Nun gibt es auch in der Verlängerung der Ortsdurchfahrt auf der Ludwigsburger Straße bis zur Kreuzung mit der August-Scholl-Straße kein Durchkommen mehr. Der Grund ist, dass in diesem Abschnitt das Wärmenetz ausgebaut wird.