Kein Durchkommen mehr: „Schneller als der Zeitplan“: Weiterer Teil der Ortsdurchfahrt abrupt gesperrt
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Die Ludwigsburger Straße ist wegen des Ausbaus des Wärmenetzes bis zum Kohlereck gesperrt worden. Foto: Christian Kempf

Der Ausbau des Wärmenetzes in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) wird forciert. Das hat Konsequenzen für die Durchgangsstraße. Die bereits bestehende Sperrung dort wurde ausgeweitet.

Autofahrer haben es in Steinheim momentan nicht leicht. Die Marktstraße ist aktuell und voraussichtlich noch bis Ende August wegen Arbeiten am Leitungsnetz gesperrt. Nun gibt es auch in der Verlängerung der Ortsdurchfahrt auf der Ludwigsburger Straße bis zur Kreuzung mit der August-Scholl-Straße kein Durchkommen mehr. Der Grund ist, dass in diesem Abschnitt das Wärmenetz ausgebaut wird.

 

Das Teilstück werde in den Pfingstferien bis Samstag, 6. Juni, gesperrt sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Umleitung erfolge über die Friedrichstraße. Für den Schwerlastverkehr werde eine überörtliche Alternativroute ausgewiesen. In der Friedrichstraße werde zudem ein Parkverbot ausgeschildert, um einen möglichst guten Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Ursprünglich hatte die Ludwigsburger Straße am Kohlereck erst von Dienstag, 26. Mai, an für Fahrzeuge tabu sein sollen. Am Freitagabend vermeldete Bürgermeister Thomas Winterhalter allerdings via Instagram, dass man die Sperrung kurzfristig vorgezogen habe. „Baustellen machen manchmal eben Baustellen-Sachen. Und sind manchmal sogar noch schneller als der eigene Bauzeitenplan“, erklärte der Rathauschef diesen Schritt.

 