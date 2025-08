Kein Durchkommen in Steinheim mehr: Es wird ernst: Monatelange Sperrung der Ortsdurchfahrt beginnt

1 Rund 12000 Fahrzeuge wälzen sich täglich durch die Ortsdurchfahrt. Mindestens bis zum Ende der Sommerferien wird das fürs Erste nicht mehr der Fall sein. Foto: anti/Ralf Poller

Steinheim (Kreis Ludwigsburg) muss ab Montag, 4. August, großräumig umfahren werden. Es ist der Auftakt zu Bauarbeiten im Zentrum, die sich über Jahre ziehen werden.











Jahrzehntelang schob man die Ertüchtigung des Leitungsnetzes in der Steinheimer Altstadt vor sich her, betrieb stattdessen Flickschusterei. Aus nachvollziehbaren Gründen. Rund 12 000 Autos, Lastwagen und Motorräder schieben sich täglich durch die ultraschmale Ortsdurchfahrt. Bei Bauarbeiten im Erdreich müsste somit eine wichtige Verkehrsader gekappt werden. „An die Straße will keiner ran, denn das macht Ärger“, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Doch nun packt die Stadt das Thema doch an. Am Montag, 4. August, rollen die Bagger an – und die Marktstraße wird gesperrt.