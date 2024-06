Kein deutscher Bürgermeister in Florenz: Eike Schmidt verliert die Stichwahl

1 Bald in Neapel: Eike Schmidt. Foto: dpa/Luca Bruno

Die Sensation ist ausgeblieben: Der Deutsche Eike Schmidt, bis vor kurzem Direktor der Uffizien, hat die Stichwahl ums Bürgermeisteramt von Florenz verloren.











Es hätte ein kleines Wunder passieren müssen: Eike Schmidt, der als Parteiloser für die Rechtskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angetreten ist, lag gegen seine sozialdemokratische Gegenkandidatin Sara Funaro schon nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 33 zu 43 Prozent der Stimmen zurück. In der Stichwahl am Montag wurde Funaro von den anderen Mitte-Links-Parteien, die in der ersten Runde noch mit eigenen Kandidaten angetreten waren, unterstützt, während das Wählerpotenzial der Rechtskoalition nahezu ausgeschöpft war. Das Resultat war dann auch deutlich: Nach Auszählung von über zwei Drittel aller Wahlkreise lag Funaro mit über 60 Prozent klar in Führung. Ein Vertreter von Schmidts Wahlkomitee gestand die Niederlage ein und sprach von einer „verpassten Chance für Florenz“.