Stuttgart - Es ist Freitagnachmittag; ein Zeitpunkt, zu dem ein großer Teil der Bevölkerung bereits nicht mehr arbeitet. In einer Stuttgarter Arztpraxis aber ist das Wochenende noch nicht in Sicht. Der letzte Patient ist zwar schon vor Stunden gegangen, doch hinter dem Empfangstresen sitzt eine Mitarbeiterin nach wie vor am Computer; sie füllt Formulare aus, beantwortet Mails und kümmert sich um Abrechnungen. Irgendwann schaltet sie leise Weihnachtsmusik an – zumindest etwas Entspannung ist erlaubt.