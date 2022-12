1 Wolfgang Porsche: Kein Börsen-Bonus für die 4800 Rentner. Foto: picture alliance/Marijan Murat

Der Börsengang von Porsche lässt bei Beschäftigten die Kasse klingeln. Normale Mitarbeiter erhielten 3000 Euro, Führungskräfte in der Spitze sogar sechsstellige Summen. Auch mit warmen Worten geizt Porsche nicht. „Wir haben als Team agiert mit Mut und Herzblut“, erklärte das Management. Und Gesamtbetriebsratschef Harald Buck sagte, alle Kolleginnen und Kollegen hätten „Porsche zu dem gemacht, was Porsche heute ist“. Daher sei es „nur fair, dass auch alle am Erfolg beteiligt werden“.

„Verteilung spaltet die Porsche-Familie“

Doch wer ist mit „alle“ gemeint? Darüber scheiden sich in Zuffenhausen die Geister. Die 4800 Porsche-Rentner jedenfalls gehen leer aus. Manfred Michler (Name geändert), nach mehr als 40 Porsche-Jahren im Ruhestand, will sich damit nicht abfinden und schrieb einen Brief an Porsche-Chef Oliver Blume und an Buck. Beim Börsengang habe sich gezeigt, welch einen Wert Porsche in 74 Jahren erreicht habe. Daran hätten die heutigen Rentner einen „enormen Anteil“. Die Verteilung des Bonus aber „spaltet die Porsche-Familie derart, dass sich alle Rentner verhöhnt vorkommen müssen“.

Pfiffe auf der Rentnerfeier?

Eine Antwort erhielt er erst, nachdem er sich bei Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche beschwert hatte. Dieser ließ ihm mitteilen, Anspruch hätten nur diejenigen, die von Anfang Januar bis Ende September 2022 „aktiv zum Gelingen des Börsengangs beigetragen haben“. Die Verdienste der Senioren würden „bereits in Form einer attraktiven Betriebsrente sowie der bekannten Seniorenfeier wertgeschätzt“.

Diese Antwort bringt Michler erst recht auf die Palme. Schließlich sei die Betriebsrente kein Geschenk. Bleibt die Seniorenfeier. Aber was wird aus ihr? Er wolle sich nicht vorstellen, dass dort Pfiffe und Buhrufe ertönen. Das habe Ferry Porsche, der die Mitarbeiter stets sozial unterstützt habe, „nicht verdient.“