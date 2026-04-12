Er singt von Verlust, Liebe und Hoffnung - und trifft damit Millionen: Herbert Grönemeyer prägt seit Jahrzehnten die deutsche Popmusik. Am 12. April feiert er seinen 70. Geburtstag und ist noch immer mittendrin.
Kaum einer hat die deutsche Sprache so kantig in Melodien gepresst und die Brüche einer Nation so feinfühlig besungen wie Herbert Grönemeyer (70). Von seiner Schauspielrolle im Welterfolg "Das Boot" bis hin zu den Stadion-Hymnen einer wiedervereinigten Republik steht er für eine Karriere, die weit über den Status eines Popstars hinausgeht. Er wurde zu einer prägenden Stimme des modernen Deutschlands.