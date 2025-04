Kein Aprilscherz: Tunnelschranken schließen plötzlich

1 Unvermittelt schließen sich die Schranken vor dem Engelbergtunnel (Symbolbild). Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Unvermittelt sind am Montagabend die Schranken am Engelbergtunnel runtergegangen. Zwei Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Noch sind viele Fragen offen.











Zwei Autofahrer auf der A81 hatten am Montagabend keine Chance, als sich vor ihnen plötzlich die Schranken zum Engelbergtunnel schlossen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, waren ein 54-Jähriger in einem BMW und eine 20-Jährige gegen 21.40 Uhr in einem Auto in Richtung Süden unterwegs, als die Schlagbäume am Nordportal auf Gerlinger Seite runtergingen. Beide konnten nicht mehr ausweichen, die Autos krachten in die Schranken.