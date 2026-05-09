Nazan Eckes feiert am 9. Mai ihren 50. Geburtstag. In den vergangenen Jahren hat die Moderatorin ihr Leben ziemlich umgekrempelt und sich auf Mallorca entschleunigt.

Früher war sie bei RTL quasi omnipräsent. Von "Let's Dance" über "Explosiv - Das Magazin", "Punkt 12" und "Deutschland sucht den Superstar" bis hin zu "stern TV" hat Nazan Eckes, die am 9. Mai 50 wird, durch viele bekannte Formate des Privatsenders geführt. Doch Ende 2022 beendete sie die exklusive Zusammenarbeit mit RTL und zog sich weitgehend aus der Fernsehbranche zurück. Ihr stressiges Leben in Köln tauschte sie gegen einen deutlich entschleunigten Alltag auf Mallorca, wo sie mit ihren Kindern auf einer Finca lebt. Ihr neuer Lebensstil führte womöglich auch dazu, dass sie recht entspannt auf das Älterwerden blickt.

"Du hast sehr viel selber in der Hand" Während sie im TV kaum noch zu sehen ist - eine Ausnahme bildete die "Let's Dance"-Weihnachtsausgabe 2025 - gibt sie auf ihrem Instagram-Account fast täglich Einblick in ihr mallorquinisches Lebensgefühl. Dort zeigt sich Eckes, die sich als "Mutter, frühere TV-Moderatorin, Markenbotschafterin" beschreibt, nicht wie früher in fensterlosen Fernsehstudios, sondern am sonnigen Pool, in lässigen Sommerkleidern, am Strand oder beim Sporttraining.

Über die Jahre hat sie offensichtlich nicht nur zur Entschleunigung gefunden, sondern auch so manche Lebensweisheit gewonnen. Wenige Wochen vor ihrem 50. Geburtstag verriet sie, welche Erkenntnisse sie erlangt hat. Darunter: "Älter werden ist kein Angst einflößender Prozess. Du hast sehr viel selber in der Hand. Better Aging ist real." Oder auch: "Je mehr du zu schätzen weißt, das alles, was du bereits hast, gut genug ist, desto freier fühlst du dich."

Zunächst hatte sich Eckes 2021 eine TV-Auszeit genommen, um ihrer Mutter bei der Pflege ihres demenzkranken Vaters zu helfen. Doch 2022 markierte dann einen großen Umbruch. Ihr Vater starb, Eckes orientierte sich beruflich und privat neu. Zudem wurde bekannt, dass ihr Familientraum mit Ehemann Julian Khol (46) zerbrochen ist.

Bereits 2020 hatte Eckes eine Finca im Norden von Mallorca gekauft. 2023 verriet sie dann dem "Mallorca Magazin", dass sie einen endgültigen Umzug plane. "Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfter auf der Insel." Ihr gefalle vor allem die Natur sehr gut. "Ich bin seit über 20 Jahren leidenschaftliche Joggerin, liebe die Berge, das Meer und die Sonne - und hatte mir schon immer vorgenommen, irgendwann in so einer Umgebung zu leben. Jetzt wird dieser Traum wahr, was mich glücklich macht."

"Manchmal fehlte mir die Zeit zum Atmen"

Im Mai 2025 erzählte sie dann im Interview mit "Gala" über ihr Leben auf der Insel: "In Köln war mein Ziel, schnell von A nach B zu kommen und To-do-Listen abzuarbeiten. Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert." Einen Monat zuvor hatte sie in einem Posting betont: "Ich glaube, meine Work-Life Balance war noch nie so gut. Wenn ich an meine aktive Zeit als Moderatorin denke... manchmal fehlte mir die Zeit zum Atmen und ich hatte null Zeit für Familie und Freunde. Das ist jetzt anders."

Wie sie gegenüber RTL verriet, habe sie das Reisen "sehr, sehr, sehr reduziert" und sage mittlerweile nur noch ausgewählte Veranstaltungen zu. "Ansonsten bin ich kaum noch unterwegs. Ich bin sehr viel zu Hause, mache nur noch wenig auf dem Red Carpet und sehe mich in erster Linie als Mutter und dann als selbstständige Businessfrau."

Die 50-Jährige hat zwei Söhne aus ihrer Ehe mit Julian Khol. Den österreichischen Maler hatte sie 2012 geheiratet. Im Herbst 2022 wurde die schon länger zurückliegende Trennung bekannt. Es war bereits Eckes zweite Ehe. Zuvor war sie von 2000 bis 2007 mit dem Werbeunternehmer Claus Eckes verheiratet, dessen Namen sie bis heute trägt.