Nazan Eckes feiert am 9. Mai ihren 50. Geburtstag. In den vergangenen Jahren hat die Moderatorin ihr Leben ziemlich umgekrempelt und sich auf Mallorca entschleunigt.
Früher war sie bei RTL quasi omnipräsent. Von "Let's Dance" über "Explosiv - Das Magazin", "Punkt 12" und "Deutschland sucht den Superstar" bis hin zu "stern TV" hat Nazan Eckes, die am 9. Mai 50 wird, durch viele bekannte Formate des Privatsenders geführt. Doch Ende 2022 beendete sie die exklusive Zusammenarbeit mit RTL und zog sich weitgehend aus der Fernsehbranche zurück. Ihr stressiges Leben in Köln tauschte sie gegen einen deutlich entschleunigten Alltag auf Mallorca, wo sie mit ihren Kindern auf einer Finca lebt. Ihr neuer Lebensstil führte womöglich auch dazu, dass sie recht entspannt auf das Älterwerden blickt.