Kehrtwende beim Hitzeschutz in Leonberg: Klimamanagerin darf doch aktiv werden

„Nordkoreaplatz"? Der Platz vor dem Leonberger Rathaus

Die Leonberger Klimamanagerin Aylina Scheidemantel darf nun doch ein externes Büro mit der Erstellung eines Hitzeschutzaktionsplanes beauftragen. Der Gemeinderat hat den Planungsausschuss überstimmt.











Jetzt also doch. Nachdem der Hitzeschutzaktionsplan der Stadt Leonberg im Planungsausschuss noch knapp durchgefallen war, gab es im Gemeinderat am Dienstagabend nun die mehrheitliche Kehrtwende. Die Kommune in Person von Klimamanagerin Aylina Scheidemantel wird 90 000 Euro in die Hand nehmen, um ein externes Büro zu beauftragen – mit der Erstellung eines Hitzeschutzaktionsplans sowie einer Klimaanalyse. Bis zu 65 Prozent davon könnten wohl mit einem Zuschuss aus dem Förderprogramm „Klimopass“ des Umweltministeriums gedeckt werden.