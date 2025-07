Kehl: Zehnjährige sitzt allein im falschen Zug - Kehl statt Metz

1 Die 10-Jährige landete versehentlich in einem TGV nach Stuttgart. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Eigentlich sollte sie Frankreich nicht verlassen, aber ihr Vater setzt das Mädchen in den falschen Zug. Die Polizei in Kehl nimmt sie in Obhut.











Ein zehnjähriges Mädchen aus Paris ist von ihrem Vater fälschlicherweise in den Zug nach Stuttgart gesetzt worden. Die Polizei nahm das alleinreisende Mädchen am Bahnhof in Kehl (Ortenaukreis) in Obhut, wie eine Sprecherin mitteilte. Eigentlich hätte die Zehnjährige im Zug nach Metz, nördlich von Straßburg, sein sollen. Sie war stattdessen im TGV nach Stuttgart.