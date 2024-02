Bei Faschingsumzug in Kehl

Bei einem Faschingsumzug in Kehl im Ortenaukreis gerät ein Wagen in Brand. Ersten Informationen zufolge werden dabei mehrere Menschen teils schwer verletzt.











Bei einem Faschingsumzug in Kehl (Ortenaukreis) ist am Sonntagnachmittag ein Umzugswagen in Brand geraten. Dabei wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt.