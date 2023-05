1 Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise darauf, dass die Frau den Tod ihres Bekannten absichtlich herbeiführen wollte. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Eine 46-jährige Frau wird vorgeworfen, sie habe in Kehl einen Bekannten von ihr mit einem Messer tödlich verletzt. Die beiden waren zuvor wohl in einen Streit geraten.









Weil sie einen Bekannten in Kehl (Ortenaukreis) mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen eine 46-Jährige erhoben. Demnach soll diese dem Mann Ende Dezember 2022 eine Stichwunde am Knie zugefügt haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann habe dabei so viel Blut verloren, dass er wenig später gestorben sei.