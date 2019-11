Gesuchter Straftäter in Fernbus festgenommen

Kehl am Rhein

1 In Kehl am Rhein wurde der Straftäter festgenommen. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Die Polizei hat einen gesuchten Straftäter in Kehl am Rhein einem Fernbus aus Frankreich festgenommen. Der 31-Jährige wandert nun hinter Gitter.

Kehl - Ein zweifach gesuchter Straftäter ist in Kehl (Ortenaukreis) in einem Fernbus aus Frankreich festgenommen worden. Der 31-Jährige wurde am Samstagmorgen verhaftet, wie die Bundespolizeiinspektion Offenburg mitteilte. Gegen ihn bestanden Haftbefehle der Staatsanwaltschaften München und Traunstein wegen Diebstahls sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weil er die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss der Mann nun den Angaben zufolge eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen - 92 Tage.