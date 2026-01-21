Kegler aus der Region Stuttgart: Wie ein Weltmeister seine Sportart verändern möchte

Der 24-jährige Tim Brachtel aus Albershausen ist Weltmeister – und doch kaum bekannt. Zeit, das zu ändern. Porträt eines Besessenen.
Es gibt wohl kaum eine Sportart auf der Welt, die älter sein dürfte und ein noch größeres Schattendasein fristet als Kegeln. Erste verbriefte Aufzeichnungen von Vorläufern des heutigen Präzisionssports datieren aus dem Alten Ägypten. Man fand Teile eines Kinderkegelspiels aus der Zeit um 3500 vor unserer Zeitrechnung und Wandreliefs in Grabstätten, die Spielszenen darstellen. Als Urform des heutigen Kegelns werden gar die noch älteren Zielwurfspiele germanischer Stämme vermutet, bei denen mit Steinen auf Knochen geworfen wurde.