Kaution abgelehnt: Nach Urteil: Sean Diddy Combs kommt nicht aus dem Gefängnis

Sean "Diddy" Combs (55) bleibt im Gefängnis: Am Mittwoch entschied der New Yorker Richter, der den Prozess gegen den ehemaligen Musikmogul wegen Sexualdelikten leitet, dass der 55-Jährige nicht auf Kaution freigelassen wird. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter". Der Rapper wartet auf die Verkündung des Strafmaßes, nachdem ihn die Geschworenen teilweise schuldig gesprochen haben. Combs wird dem Bericht zufolge weiter in einem Gefängnis in Brooklyn bleiben. Er saß seit September in Untersuchungshaft.