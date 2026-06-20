Kaum gekauft, schon verwelkt: Basilikum geht ein? So überlebt es länger als nur wenige Tage

Basilikum gilt als Sorgenkind unter den Küchenkräutern. Dabei liegt das schnelle Eingehen meist nicht am fehlenden grünen Daumen. Die Pflanzen aus dem Supermarkt starten unter schlechten Bedingungen. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das ändern.

Basilikum gehört zu den beliebtesten Küchenkräutern - und gleichzeitig zu denjenigen, die am schnellsten eingehen. Kaum gekauft, wirken die Pflanzen erst üppig und frisch, wenige Tage später hängen die Blätter, werden schwarz oder fallen ab. Das Muster ist so verbreitet, dass es weniger am fehlenden "grünen Daumen" liegt als an ungeeigneten Startbedingungen.

Nach dem Kauf direkt umtopfen Der wichtigste Grund: Die meisten im Supermarkt verkauften Basilikumpflanzen sind nicht für eine langfristige Topfkultur gedacht. In einem kleinen Plastiktopf wachsen oft mehrere eng gesäte Pflanzen zusammen. Sie konkurrieren um Wasser, Licht und Nährstoffe, wodurch sie schnell geschwächt werden.

Basilikumpflanzen profitieren davon, direkt nach dem Kauf umgetopft zu werden. Ideal ist ein deutlich größerer Topf mit Abflussloch, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Als Substrat eignet sich lockere, nährstoffreiche Kräuter- oder Gemüseerde, die nicht zu stark verdichtet ist.

Die Pflanzen lassen sich vorsichtig trennen. In einem Supermarkt-Topf befinden sich häufig 10-20 dicht gepackte Keimlinge. Werden sie behutsam auseinandergezogen und auf mehrere Töpfe verteilt, haben sie plötzlich ausreichend Platz, um stabile Wurzeln zu entwickeln. Dabei sollte darauf geachtet werden, die feinen Wurzeln möglichst wenig zu beschädigen.

Nach dem Umtopfen hilft es, die Pflanze einmal gründlich, aber nicht übermäßig zu gießen, damit sich die Erde setzt. In den ersten Tagen steht Basilikum am besten hell, aber nicht in direkter praller Sonne, um den Umstellungsstress zu reduzieren.

Die richtige Menge Wasser

Ein weiterer zentraler Faktor ist das Gießverhalten. Zu wenig Wasser führt schnell dazu, dass die Blätter schlaff werden und die Pflanze von unten her vertrocknet. Gleichzeitig ist Staunässe einer der häufigsten Gründe für das Absterben: Wenn Wasser dauerhaft im Topf steht, bekommen die Wurzeln keinen Sauerstoff mehr, beginnen zu faulen und die Pflanze kollabiert innerhalb weniger Tage.

Die richtige Pflege liegt dazwischen: Die Erde sollte konstant leicht feucht sein, aber niemals nass oder matschig. Praktisch bedeutet das, erst zu gießen, wenn die oberste Erdschicht leicht angetrocknet ist. Ein einfacher Test ist das Finger-Prinzip: Fühlt sich die Erde in den oberen ein bis zwei Zentimetern trocken an, ist es Zeit zum Gießen.

Wichtig ist außerdem die Art des Gießens: Besser selten, dafür durchdringend gießen, sodass Wasser auch unten wieder austreten kann - und anschließend überschüssiges Wasser im Untersetzer konsequent entfernen.

Der ideale Standort

Basilikum liebt Licht, reagiert aber empfindlich auf extreme Bedingungen. Ein heller Standort ist ideal, jedoch sollte direkte, intensive Mittagssonne hinter Glas vermieden werden. Durch Fensterscheiben kann sich die Hitze stark stauen, was zu Stress, welken Blättern und verbrannten Rändern führt.

Optimal ist ein Platz mit viel indirektem Licht oder sanfter Morgensonne. Gleichzeitig sollte Basilikum nicht zu dunkel stehen, da sonst das Wachstum schwach und die Pflanze instabil wird. Auch Temperaturwechsel sind problematisch. Zugluft, kalte Fensterbänke oder häufiges Umstellen können die Pflanze zusätzlich schwächen.

Richtig ernten für mehr Wachstum

Viele pflücken einzelne Blätter ab, wodurch die Pflanze in die Höhe schießt und schnell verkahlt. Das Ergebnis ist ein dünner, instabiler Stängel mit wenig neuer Blattbildung.

Deutlich besser ist es, regelmäßig ganze Triebspitzen zu schneiden - idealerweise knapp oberhalb eines Blattpaares. Dadurch wird die Pflanze angeregt, sich zu verzweigen. Sie wächst buschiger, stabiler und produziert langfristig deutlich mehr Blätter.

Regelmäßiges Ernten ist dabei kein Stressfaktor, sondern ein Wachstumsimpuls: Je konsequenter Basilikum zurückgeschnitten wird, desto kräftiger entwickelt es sich.