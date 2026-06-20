Kaum gekauft, schon verwelkt: Basilikum geht ein? So überlebt es länger als nur wenige Tage

Basilikum gilt als Sorgenkind unter den Küchenkräutern. Dabei liegt das schnelle Eingehen meist nicht am fehlenden grünen Daumen. Die Pflanzen aus dem Supermarkt starten unter schlechten Bedingungen. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das ändern.
Basilikum gehört zu den beliebtesten Küchenkräutern - und gleichzeitig zu denjenigen, die am schnellsten eingehen. Kaum gekauft, wirken die Pflanzen erst üppig und frisch, wenige Tage später hängen die Blätter, werden schwarz oder fallen ab. Das Muster ist so verbreitet, dass es weniger am fehlenden "grünen Daumen" liegt als an ungeeigneten Startbedingungen.