Kaulitz & Kaulitz-Trailer: Eine zweite Staffel auf Ecstasy

1 Bill Kaulitz und sein Bruder Tom kehren mit neuen Folgen ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zurück. Foto: Netflix

Ab Mitte Juni sind die Kaulitz-Zwillinge mit einer neuen Staffel ihrer Serie "Kaulitz & Kaulitz" zurück bei Netflix. Ein Trailer deutet bereits jetzt an, was die Fans in den kommenden Folgen zu sehen bekommen.











In wenigen Wochen ermöglichen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz ihren Fans weitere Einblicke in ihre Welt. Im Juni startet die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix. Der Streamingdienst hat jetzt einen Trailer zu den kommenden Episoden veröffentlicht. Wie von den 35-jährigen Brüdern wohl zu erwarten war, dürfte in den Folgen zwischen Glitzer, Glamour und einigen Herausforderungen kaum Langeweile aufkommen.