Bill Kaulitz (34) und sein Zwillingsbruder Tom freuen sich über eine zweite Staffel ihrer Reality-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" bei Netflix. Im kommenden Jahr sollen die neuen Folgen erscheinen.

"The Party has arrived!", rufen die beiden in einem kurzen Clip, der am 6. August auf dem Instagram-Account des Streamingdienstes veröffentlicht wurde, vor einer großen Reklametafel für die Serie auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. "Und ich kann euch was sagen: Es geht weiter", kündigt Bill an. Beide erklären zusammen fröhlich: "Staffel zwei!" Zum Schluss bestätigt Tom: "Wir sind schon am Drehen!"

Lesen Sie auch

"Kaulitz & Kaulitz" ein großer Erfolg in Deutschland

Die erste Staffel der Reality-Serie war im Juni veröffentlicht worden. Für diese waren die Kaulitz-Zwillinge laut Angaben von Netflix mehr als acht Monate lang von Kameras begleitet worden. Laut einer Mitteilung des Streamingdienstes habe das Format auch internationale Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern können, es sei jedoch insbesondere in Deutschland erfolgreich gewesen. In den deutschen Charts des Anbieters gelang demnach direkt zum Start der Sprung auf Platz eins und seither habe sich die Serie in den Top Ten halten können.

Zwar wird schon für neue Folgen gedreht, bis die Episoden der zweiten Staffel zu sehen sein werden, dauert es aber noch. Vermutlich wird der Streamingdienst die Tokio-Hotel-Brüder wieder über mehrere Monate begleiten. Netflix bestätigt bisher, dass eine Veröffentlichung im kommenden Jahr geplant ist. Einen genaueren Zeitraum als 2025 teilt der Anbieter noch nicht mit.