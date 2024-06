Kaulitz & Kaulitz ab 25. Juni: Bill Kaulitz und Dauerflirt Marc Eggers: Wird es doch etwas Ernstes?

"Ein Partner, der ganz verbindlich mit mir zusammen sein will, das wäre neu. Das hatte ich in 34 Jahren noch nie", verrät Bill Kaulitz in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Darin gibt es auch ein Wiedersehen mit Bills Dauerflirt Marc Eggers.

Seit dem 25. Juni können Fans der Band Tokio Hotel auf Netflix die Dokumentarserie "Kaulitz & Kaulitz" streamen. Bill und Tom Kaulitz (34) geben darin intime Einblicke in ihr Leben. Acht Monate lang wurden die Brüder für die Netflix-Serie von Kameras begleitet, um ihre Geschichte selbst zu erzählen.

Hohe Erwartungen an Heidi Klums Halloween-Kostüm

In dem achtteiligen Reality-Programm darf natürlich auch Heidi Klums (51) legendäre Halloween-Party in New York nicht fehlen. Bekanntermaßen kam Klum 2023 als Pfau verkleidet zu dem Event, während Ehemann Tom als begleitendes Pfauenei erschien.

Lesen Sie auch

"Wie es der Zufall so will, hat Tom natürlich eine Frau geheiratet, die Halloween genauso liebt wie wir", erklärt Toms Zwilling Bill in der Netflix-Show. Er selbst würde es seit Kindheitstagen lieben, sich zu verkleiden, und habe festgestellt, dass Halloween in seiner Wahlheimat USA "sehr viel größer als in Europa" sei.

Tom Kaulitz liefert Einblicke in seine ganz persönlichen Halloween-Erfahrungen an der Seite von Ehefrau und Verkleidungs-Profi Klum. "Die Leute erwarten natürlich sehr viel von Heidis Kostüm, von meinem Kostüm auch automatisch mit", führt er aus. Deshalb müsse er sich "immer irgendwas überlegen, was gut zu Heidi passt".

Und weiter: "Heidi wollte natürlich irgendwie den Wurm toppen. Den kannst du aber nicht toppen, weil das ist einfach ein lustiges Kostüm, was für sich selbst steht. Da kannst du nichts machen, was lustiger oder ekliger oder unerwarteter ist."

Bill Kaulitz erhält in New York Besuch von Marc Eggers

Zu den Halloween-Feierlichkeiten im Big Apple reist dann mit Marc Eggers (37) auch der "Wiesn-Schwarm" von Bill Kaulitz an. Für nur drei Tage nimmt das Männer-Model den Trip über den großen Teich auf sich, was Bill "schon romantisch" findet.

Beim abendlichen Schminken und Umziehen vor Klums Halloween-Party fließt der Alkohol anschließend in Strömen - und Bill Kaulitz, der dafür am Ende eine Rechnung von 5.000 US-Dollar erhalten wird, kommt auf das Thema Kinder zu sprechen. "Das ist lustig, ich habe noch nie über Kinder nachgedacht. Also wenn ich eine glückliche Beziehung hätte, oder eine längere Beziehung, vielleicht, aber ich glaube immer nicht daran, so einen Plan zu machen, und dann den Partner zu finden. Sondern du musst erst den Partner finden", führt er aus, bevor Eggers erklärt, dass er sich ganze vier Kinder wünschen würde. Das könnte sich Bill Kaulitz auch vorstellen.

"Quality Time" im Camper

In "Kaulitz & Kaulitz" unternehmen die Zwillings-Protagonisten auch eine Reise per Wohnwagen zum Grand Canyon - "Quality Time" für die Kaulitz-Brüder. Doch als Bill seinem Zwilling eine Seilrutsche als Aktivität vorschlägt, ist der gar nicht begeistert. "Es geht ihm dabei weniger darum, zusammen was zu erleben, als vielmehr darum, noch mal zu zeigen, dass ich der langweiligere Typ bin", findet Tom, während Bill hofft, von seinem "lebensverneinenden" Bruder überrascht zu werden.

Letztlich zögert Tom Kaulitz jedoch beim Anblick der Tiefe, in die er sich stürzen soll, und nur "Spaßmaus" Bill, der nach eigener Aussage alles mitmacht, lässt sich auf das Wagnis ein.

Bill Kaulitz mag keinen Champagner mehr

Der Jahresabschluss 2023, der in den letzten Episoden von "Kaulitz & Kaulitz" gezeigt wird, war ein besonders erfolgreicher für Bill und Tom Kaulitz. Nicht nur erhielten sie den Musikpreis 1LIVE Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung", auch gewann ihr Talent Malou Lovis Kreyelkamp (25) die 13. Staffel von "The Voice of Germany".

Doch Bill und Tom sind zu diesem Zeitpunkt der Netflix-Dokumentation schon sichtlich erschöpft von ihrem kräftezehrenden Jahr. "Ich konnte auch keinen Champagner mehr trinken. Und das will was heißen", bemerkt Bill im Rückblick über die Stunden vor dem großen "The Voice of Germany"-Finale.

Erhält "Kaulitz & Kaulitz" eine zweite Staffel?

Ganz zum Schluss des Reality-Programms geht es dann nochmal um das Liebesleben von Bill Kaulitz. "Ein Partner, der ganz verbindlich mit mir zusammen sein will, das wäre neu. Das hatte ich in 34 Jahren noch nie", sagt er, nachdem er vorher an einigen Stellen von "Kaulitz & Kaulitz" deutlich gezeigt hatte, dass sein Interesse an einer Beziehung mit Marc Eggers durchaus größer ist.

"Ich bin dafür, dass wir weitermachen, zweite Staffel. Weil ich wissen will, wie es mit Bill und Marc weitergeht", erklärt Bill dann auch lachend am Ende der Sendung an seinen Bruder gerichtet, doch der hofft eigentlich auf ein ruhigeres Jahr 2024, und möchte sich noch nicht sofort auf eine Fortsetzung der Netflix-Reality-Show festlegen.