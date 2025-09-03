Tom und Bill Kaulitz überraschen in der aktuellen Folge von „Kaulitz Hills“ mit zwei unterschiedlichen Drinks: Tom mixt den spritzigen Mexican Mule, Bill setzt auf den funkelnden Glitter Spritz.
In der aktuellen Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ mit dem Titel „Schockierendes von der Überwachungskamera“ geben die Brüder nicht nur private Anekdoten zum Besten, sondern auch wieder erfrischende Einblicke in ihre Getränkewahl. Und diesmal wird’s spannend: Statt wie üblich denselben Drink zu wählen, stoßen Tom und Bill mit unterschiedlichen Gläsern an.