Kaufsucht: „Frau Müller, sind Frustkäufe problematisch?“

Kaufsucht kann zu Verschuldung und vielen weiteren Problemen führen – Online-Shopping spielt dabei eine große Rolle, sagt die Psychologin Astrid Müller.
Ein neues Handy, ein cooles Shirt oder edle Ohrringe: Sich etwas Schönes zu kaufen, tut gut. Wenn Menschen aber immer wieder Kaufattacken haben und unnütze Gegenstände horten, kann das auf eine Abhängigkeit hindeuten. Die Psychologin Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover erklärt, was hinter Kaufsucht steckt und wie sie sich behandeln lässt.