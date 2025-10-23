Kaufpreis enthüllt: Amazon zahlte nur 20 Millionen Dollar für James Bond

Steuerunterlagen enthüllen: Amazon zahlte für James Bond nur 20 Millionen Dollar. Doch es gibt wohl noch wichtiges Kleingedrucktes, das die wahren Kosten verschleiert.
Was kostet der berühmteste Spion der Welt? Offiziell gerade mal 20 Millionen Dollar. Doch der wahre Preis dürfte komplizierter sein. Neue Steuerunterlagen von EON Productions zeigen zwar den offiziellen Kaufpreis, den Amazon für die James-Bond-Rechte bezahlt hat. Doch wie der "Hollywood Reporter" berichtet, gibt es entscheidendes Kleingedrucktes im Vertrag, das nicht öffentlich ist - und das den wahren Wert des Deals verschleiert.