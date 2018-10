Kaufprämie und Nachrüstung für Diesel In diesen Städten gibt es eine Dieselprämie

Von red 04. Oktober 2018 - 11:48 Uhr

Eine Kaufprämie oder eine Nachrüstung gilt nicht für jede Region in Deutschland. Foto: dpa

Diesel-Besitzer können ihr Auto nachrüsten lassen oder erhalten eine Kaufprämie für ein neues Fahrzeug. Wir zeigen die Regionen, wo das möglich ist.

Stuttgart - Die Bundesregierung hat ein Diesel-Konzept beschlossen, das die drohenden Fahrverbote in den deutschen Städten verhindern soll. In Stuttgart, aber auch in 13 anderen Regionen mit hoher Feinstaubbelastung, können Dieselfahrer entweder durch eine Prämie ein neues Fahrzeug kaufen oder kostenlos ihr Auto nachrüsten lassen. Die Regelung für Stuttgart gilt auch für Reutlingen, Heilbronn, Backnang und Ludwigsburg. Welche anderen Regionen in Deutschland vom Dieselkompromiss profitieren, sehen sie in dem Video. Es ist nicht ausgeschlossen, dass demnächst andere Städte dazukommen. Dazu zählen vor allem Frankfurt am Main oder Berlin. Wie hoch die Prämien sind und in welchem Umfang sich einzelne Hersteller daran beteiligen, ist noch nicht bekannt.