Kaufland Marbach/Neckar: Gigantischer Müllberg hinter Werbemodell entdeckt

1 Der Müll stapelte sich meterhoch. Foto: privat

Über einen langen Zeitraum wurde illegal Müll hinter dem Werbemodell von Andreas Töpfer am Kauflandparkplatz in Marbach (Kreis Ludwigsburg) abgeladen. Die Entsorgung kostet ihn mehrere tausend Euro.











Wer in den vergangenen Tagen auf dem Kauflandparklatz in Marbach unterwegs gewesen ist, dürfte sich über den unfassbaren Müllberg gewundert haben. Auch Andreas Töpfer konnte seinen Augen nicht trauen. Seit rund 20 Jahren mietet der Dachdecker ein kleines Grundstück am Marbacher Bahnhof beim Kaufland, auf dem ein Werbemodell mit Ziegeln steht. Er sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass neben dem Modell Müll liege, den er als Mieter entsorgen solle. „Als wir das Ausmaß vor Ort sahen, traf uns fast der Schlag“, sagt Töpfer. Hinter dem Modell türmte sich der Müll meterhoch. „Der Müllteppich war etwa sieben bis neun Meter lang, fast drei Meter hoch und drei Meter tief.“