Kaufland: Discounter ruft Spinat wegen möglicher Plastikteilchen zurück

Narben zeugen bis heute davon Jodie Foster erinnert sich an Löwenattacke

Jodie Foster erinnert sich an das "Beängstigendste, was mir jemals bei Dreharbeiten passiert ist". Ein Löwe packte sie am Set mit dem Maul und schüttelte sie durch. So kam sie davon - und so wehrte sie den nächsten Angriff ab.