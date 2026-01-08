Kaufland: Discounter ruft Spinat wegen möglicher Plastikteilchen zurück

Kaufland ruft tiefgefrorenen Spinat der Eigenmarke K-Classic zurück. Grund sind mögliche Plastikteilchen im Produkt. Kunden sollten den Spinat nicht essen.
Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in Tiefkühlspinat ruft der Discounter Kaufland ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es handele sich um K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1.000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.