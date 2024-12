Kaufkraft in Baden-Württemberg: Wo sich die Menschen am meisten leisten können

1 Wo bleibt nach Abzug der Lebenshaltungskosten am meisten Einkommen? Foto: dpa/Peter Kneffel

Die höchste Kaufkraft in Baden-Württemberg findet sich in einer Kurstadt - in Baden-Baden. Aber auch in anderen Gebieten wird solide verdient.











Nirgends in Baden-Württemberg haben die Menschen so viel Kaufkraft wie in Baden-Baden: Dort bleibt von einem nominalen verfügbaren Durchschnittseinkommen von 31.787 angesichts der hohen Preise noch ein reales Einkommen von 30.951 Euro, wie eine Datenauswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Damit liegt die für ihre Millionäre bekannte Kurstadt in einem bundesweiten Ranking über die Kaufkraft auf dem sechsten Platz. In der Reihenfolge im Südwesten folgt dann Ulm mit nominal 30.216 und real 28.750 Euro auf dem zweiten Rang, den dritten Platz im Land belegt der Landkreis Tuttlingen mit nominal 28.330 Euro und real 28.732 Euro.