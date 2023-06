So soll es mit der Brachfläche weitergehen

Kaufhof-Gelände in Bad Cannstatt

6 Noch ist am Wilhelmsplatz eine riesige Grube. Allerdings muss man sich heute schon Gedanken machen, was mit der Brachfläche bis zur Neubebauung passieren soll. Foto: Uli Nagel

Die Gemeinderatsfraktionen fordern von der Stadt und der LBBW einen Sachstandbericht und zeitnah einen städtebaulichen Wettbewerb für das 4000 Quadratmeter große Grundstück am Wilhelmsplatz.









Noch liegt tonnenweise Bauschutt in der riesigen Baugrube am Wilhelmsplatz und die Baufahrzeuge des Esslinger Unternehmens GL-Abbruch haben noch jede Menge Arbeit vor sich. Bis das rund 4000 Quadratmeter große Kaufhof-Areal einmal eine Brachfläche ist, werden noch einige Woche vergehen. Und dann? Diese Frage stellen sich nicht nur die Cannstatterinnen und Cannstatter, denn das Einzugsgebiet der einstigen Säule des Einzelhandels in der Altstadt ist nicht zu unterschätzen.