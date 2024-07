Kaufhaus in Stuttgart

1 Die Feuerwehr rückte am Mittwoch ins Milaneo aus. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Aufgrund merkwürdiger Geruchsentwicklung rückt die Feuerwehr am Mittwoch ins Milaneo aus. Am Ende stellt sich heraus, dass keine Gefahr bestand.











Nach Angaben der Feuerwehr sind am Mittwochmittag mehrere Einsatzkräfte ins Kaufhaus Milaneo in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Grund sei die Meldung eines unklaren Geruchs gewesen. In diesem Zusammenhang warnte die Feuerwehr auch vor Verkehrsbeeinträchtigungen. Ihren Einsatz teilte sie auch auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.