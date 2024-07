Kaufhaus-Feuer: Mindestens 16 Tote bei Hochhausbrand in China

1 Bei einem Kaufhaus-Brand im Südwesten Chinas kommen mindestens 16 Menschen ums Leben. (Archivfoto) Foto: Johannes Neudecker/dpa

Dichter Rauch dringt aus einem 14-stöckigen Gebäude in der südchinesischen Stadt Zigong. Die Feuerwehr eilt herbei. Doch für viele kommt jede Hilfe zu spät.











Peking - Bei einem Hochhausbrand in China kommen mindestens 16 Menschen ums Leben. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, brach das Feuer am Mittwochabend (Ortszeit) in einem 14-stöckigen Gebäude in der südwestchinesischen Stadt Zigong (Provinz Sichuan) aus. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer in einem Kaufhaus in einem Teil des Gebäudes durch Bauarbeiten ausgelöst.