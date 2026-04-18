Katzenschutzverordnung: Wie Ludwigsburg seine Katzen schützen will

Mit einer neuen Verordnung will die Stadt verhindern, dass sich Katzen unkontrolliert vermehren und sich so ihr Leid vergrößert – es könnte ein Vorbild für den Landkreis werden.
59 halterlose Katzen hat das Ludwigsburger Tierheim im vergangenen Jahr aufgenommen. Rechnet man die Tiere dazu, die von anderen Tierschutzorganisationen im Kreis gefunden und versorgt wurden, kommt man sogar auf 152 Fundkatzen. Ein Großteil davon sei krank gewesen, einige seien bereits tot aufgefunden worden, teilt die Stadt mit. Sie will verhindern, dass diese Zahlen weiter steigen: mit einer neuen Katzenschutzverordnung soll das gelingen.