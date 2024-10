Katzenlady-Anspielung: Sarah Jessica Parker unterstützt Kamala Harris

Sarah Jessica Parker (59) hat ihre Unterstützung für Kamala Harris (60) mit einem Verweis auf ihren Seriencharakter Carrie Bradshaw ausgedrückt. Mit einem Instagram-Beitrag stellte sie sich hinter die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. In diesem listete sie Gründe für ihre Entscheidung auf. Parker nannte neben Punkten wie dem Klima, der Hoffnung und Wissenschaft sowie Freunden aus der LGBTQ-Community eine "bestimmte kinderlose Katzenlady, die ich im Fernsehen spiele".

Passend dazu sitzt auf dem Bild zur Nachricht eine ihrer Katzen vor ihr auf dem Fensterbrett. Parker selbst reckt ein Schild mit den Namen von Harris und ihrem Vizekandidaten Tim Walz (60) in die Höhe. Mit der Katzenlady-Anmerkung bezog sich die Schauspielerin nicht nur auf ihre Figur aus "Sex and the City" und "And Just Like That...". 2021 bemängelte Donald Trumps (78) Vize JD Vance (40) in einer Rede, die USA würden "von einem Haufen kinderloser Katzenladys" regiert. Diese seien "mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich" und würden dies auf das Land übertragen wollen.

Lesen Sie auch

Parker unterstützte schon Biden und Obama

Vor Parker griff bereits Popstar Taylor Swift (34) den Kommentar auf. Die Sängerin unterschrieb ihren Beitrag, in dem sie sich für Harris und Walz aussprach, mit den Worten "kinderlose Katzenlady". Swift besitzt drei Katzen: Olivia Benson, Meredith Grey und Benjamin Button. Auch Parker ist dreifache Katzenmama. Zuletzt nahm sie die Katze namens Shoe in ihre Familie auf, die sie in "And Just Like That..." als Carrie Bradshaw adoptierte. Zuhause trage die Katze jedoch den Namen Lotus, wie sie auf Instagram verriet. Der Neuankömmling gesellte sich zu ihren Katzen Rémy und Smila, die sie und Ehemann Matthew Broderick (62) 2022 adoptierten. Mit ihm teilt sie sich zudem Sohn James (21). Ihre Zwillingstöchter Tabitha (15) und Marion Loretta (15) kamen per Leihmutter zur Welt.

Parker ist eine langjährige Unterstützerin der Demokraten. 2020 stellte sie sich hinter Joe Biden (81) und half der Zeitung "The Hill" zufolge dabei, die Initiative "Mütter für Biden" in Ohio zu verwirklichen. 2012 war sie in einem Wahlclip für Ex-Präsident Barack Obama (63) zu sehen.

Aktuell ist Parker mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That..." beschäftigt. Seit Mai steht sie erneut für die Serie vor der Kamera. Vor drei Tagen zeigte sie sich mit ihrem Co-Star Kristin Davis (59) auf den "God's Love We Deliver Golden Heart Awards". Dort erhielt Parker eine Auszeichnung für ihre wohltätiges Engagement.