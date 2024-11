Katzengeschichten aus Remshalden: Erfülltes Katzenleben auch mit Handicap

1 Carolin Rebmann mit ihren beiden Katzen, der blinden Liah, die in Marokko geboren wurde (Mitte), und der einäugigen Luna aus Rumänien Foto: Eva Herschmann

Die blinde Samtpfote Liah, die einäugige Luna und ihre Besitzerin Carolin Rebmann aus Remshalden haben mit dem Instagram-Account @liah_und_luna den Oscar als „Petfluencer des Jahres“ für den besten Cat Content Deutschland gewonnen.











Auf leisen Pfoten schleicht Liah in die Küche, um dort mit einem fordernden Maunzen Aufmerksamkeit und am besten auch gleich ein Leckerchen zu bekommen. Wo die Küche ist, weiß die dreifarbige Glückskatze genau. Obwohl sie blind ist. „Am ersten Tag ist sie die ganze Wohnung in Bahnen abgelaufen, so als habe sie alles eingescannt. Seitdem bewegt sie sich völlig sicher“, sagt Carolin Rebmann aus Remshalden. Neben Liah aus Marokko lebt auch die einäugige Luna aus Rumänien bei ihr – und gemeinsam ist das Trio mit dem Instagramaccount @liah_und_luna zum „Petfluencer des Jahres“ ernannt worden.

Bei der Verleihung der German Petfluencer Awards 2024 für Katzen am 9. November in Solingen hat Carolin Rebmann den Preis für den besten Cat Content Deutschlands entgegengenommen. Stellvertretend für die eigentlichen Stars. Denn „the Oscar goes to Liah und Luna“, ihren beiden Katzen mit Handicap. Mehr als 27 000 folgen den Abenteuern der Samtpfoten aus Remshalden. Lesen Sie auch Fast jeden Tag geht ein Video online Fast täglich stellt Carolin Rebmann eine Story von der blinden Liah und der einäugigen Luna online. Es sind Videos und Fotos mit typischen Alltagsszenen. Zu sehen ist, wie die beiden miteinander spielen, wie Liah sie im Homeoffice unterstützt oder wie Luna die Männer von der Müllabfuhr beobachtet. Seit März 2020 erzählt sie ihre Geschichten auf Instagram. Einen Preis als Petfluencer zu gewinnen, war aber nicht der Ansporn für die 40-jährige Risikomanagerin bei einer Bank. Die junge Frau will zeigen, dass ihre beiden Hauskatzen trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ein rundum erfülltes und schönes Leben haben . „Die beiden wissen doch gar nicht, dass sie ein Handicap haben, und wir sollten auch nicht darüber nachdenken“, sagt Carolin Rebmann. Sie möchte andere ermutigen, sich auch eine vielleicht nicht ganz perfekte Katze ins Haus zu holen. Liah sei von Anfang an super neugierig und aufgeschlossen gewesen. Ganz katzenuntypisch liebe sie Veränderungen und freue sich, wenn sie ein Möbelstück umstelle. „Dann kann sie Neues entdecken.“ Auch das Spiel mit dem Ball beherrscht die blinde Mieze. „Und sie braucht auch keinen Ball, der Geräusche macht, ein Filzball genügt, sie reagiert auf jeden Luftzug.“ Ihre feinen Tasthaare am Schnäuzchen und an den Pfoten sowie ihr guter Hör- und Geruchssinn helfen bei der Orientierung. Unsere Empfehlung für Sie Pets & Animals 10 Funfacts über Katzen Liah lebt seit fünf Jahren bei Carolin Rebmann, die die kleine blinde Katze in ihrem Urlaub in einem Dorf bei Agadir in Marokko entdeckte. Himmel und Hölle hat sie in Bewegung gesetzt, um die Samtpfote, die sie zunächst bei einer Schweizer Tierschützerin unterbrachte, die in Marokko lebt, nach Deutschland zu bekommen. Hier wurden ihr bei einer Operation die Augen geschlossen. Liah hat sich von allem gut erholt, und wenn sie selbstbewusst mit erhobenem Schwanz durch die Wohnung oder den – selbstverständlich mit einem Katzennetz gesicherten – großen Balkon stolziert, sieht jeder, dass sie eine glückliche Katze ist. Luna ist „tollpatschig und ein kleiner Schisser“ „Natürlich haben wir auch schon Sätze gehört, dass sie hässlich ist“, sagt Carolin Rebmann. Aber das seien nur Einzelstimme. Die meisten lieben Liah, die dieses Jahr in einem Katzen-Fotowettbewerb auch zur „Mrs. Baden-Württemberg“ gewählt wurde, und ihre Abenteuer auf Instagram – und natürlich ihre beste Freundin, die einäugige Luna. Die laut Carolin Rebmann tollpatschig und ein kleiner Schisser ist. Das mag daran liegen, dass sie in ihrem Leben schon einiges mitgemacht hat. Kurz nachdem die Tierheimkatze, die aus Rumänien kam, in Remshalden eingezogen ist – ein Vierteljahr nach Liah – wurde sie schwer krank. Wegen einer Chlamydieninfektion verlor sie ihr linkes Auge, danach bekam sie noch Giardien, das sind mikroskopisch kleine Dünndarm-Parasiten und die Immunkrankheit FIP. Luna hat alles gut überstanden, auch weil ihre menschliche Katzenmama keine Mühen – und Kosten – gescheut hat. „Wir kuscheln täglich“, sagt Carolin Rebmann mit einem Lächeln. „Ich würde jedem eine Katze mit Handicap empfehlen“, so die junge Frau und erzählt von der dreibeinigen Katze einer Bekannten, die mit ihrer Behinderung genauso gut zurecht kommt wie die blinde Liah und die einäugige Luna. Die Oscars für Vierbeiner Petfluencer

Petfluencer sind das tierische Pendant zu menschlichen Influencern in den Sozialen Medien. Die German Petfluencer Awards gelten als die Oscars für Vierbeiner beziehungsweise für die besten tierischen Content Creator und werden seit 2019 verliehen und von Fach-Jurys für Hunde und Katzen vergeben. Kategorien

Ausgezeichnet werden der „Newcomer des Jahres“, der „Petfluencer des Jahres“, den die zwei schwäbischen Handicap-Katzen gewonnen haben, den „Purpose Award des Jahres“ für Kanäle, die ihre Reichweite nutzen, um Inhalte zu vermitteln und aufzuklären – und den Carolin Rebmann 2022 gewann – den „Video Creator des Jahres“ und den „Publikumspreis des Jahres“, den die Fans und Follower per Online-Voting vergeben.