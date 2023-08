1 Eine Hauskatze unterwegs im Freien: Gemäß der Katzenschutzverordnung sollte sie kastriert sein. Foto: imago images/STAR-MEDIA/STAR-MEDIA / Michael Schöne via www.imago-images.de

Die Stadt Karlsruhe macht es vor: Katzen, die im Freien unterwegs sind, müssen kastriert, gekennzeichnet und registriert werden. Die CDU und der Kaltentaler Verein Katzenhilfe fordern solch eine Katzenschutzverordnung auch für Stuttgart.









Wer zu nächtlicher Stunde mit seinem Hund die Gassi-Runde macht, der trifft immer wieder auf Katzen, die mal genervt, mal panisch davonhuschen oder die ziemlich gelangweilt diese Spaziergänger beobachten. Aber was sind das für Katzen: Sind die von zuhause ausgebüxt und finden nicht mehr zurück, sind das Freigänger, die sich in ihrem Quartier bestens auskennen oder sind das frei lebende, also streunende Katzen? – Der Gassigänger bekommt darauf in der Nacht keine Antwort, da weiß der Verein Katzenhilfe Stuttgart besser Bescheid.