Katzen an Silvester: Angstfrei durch die Böllernacht

Eine Catfluencerin aus Murr (Landkreis Ludwigsburg) zeigt, wie Clickertraining und die richtige Vorbereitung Katzen zum Jahreswechsel schützt. Hier sind ihre Tipps.
Böller an Silvester bedeuten für Tiere maximalen Stress. „Das kann sogar tödlich enden, wenn ein Tier zum Beispiel vor Schreck auf die Straße läuft“, sagt Lena Petrides. Die 34-Jährige aus Murr hat selbst zwei Katzen und ist „gar kein Fan von Feuerwerk“, wie sie betont. Ändern kann sie das, was an Silvester vor der Haustüre passiert, jedoch nicht. Deshalb hat sie ihre Katzen gut auf die Böllerei vorbereitet – und gibt Tipps für andere Katzenbesitzer.