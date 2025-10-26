Katy Perry und Justin Trudeau: Hand in Hand im Theater in Paris

Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals offiziell als Paar: Am Samstagabend besuchten die Sängerin und der Ex-Premierminister Hand in Hand eine Kabarett-Show in Paris und feierten damit Perrys Geburtstag.
Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) haben keine Lust mehr auf Versteckspielen: Am Samstagabend zeigten sich die beiden in Paris ganz offiziell als Paar. Die Sängerin feierte ihren 41. Geburtstag im glamourösen Kabarett "Crazy Horse" - und zwar Hand in Hand mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister. Auf den Bildern und Videos, die dem US-Promiportal "TMZ" vorliegen, sieht man sie ganz entspannt und sichtlich gut gelaunt aus dem Theater spazieren.