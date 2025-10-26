Katy Perry und Justin Trudeau: Hand in Hand im Theater in Paris

Katy Perry und Justin Trudeau zeigen sich erstmals offiziell als Paar: Am Samstagabend besuchten die Sängerin und der Ex-Premierminister Hand in Hand eine Kabarett-Show in Paris und feierten damit Perrys Geburtstag.

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) haben keine Lust mehr auf Versteckspielen: Am Samstagabend zeigten sich die beiden in Paris ganz offiziell als Paar. Die Sängerin feierte ihren 41. Geburtstag im glamourösen Kabarett "Crazy Horse" - und zwar Hand in Hand mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister. Auf den Bildern und Videos, die dem US-Promiportal "TMZ" vorliegen, sieht man sie ganz entspannt und sichtlich gut gelaunt aus dem Theater spazieren.

Die beiden ließen sich für ihren ersten gemeinsamen Auftritt nicht lumpen. Perry erschien in einem engen roten Kleid, das alle Blicke auf sich zog. Trudeau hielt es klassisch mit einem schwarzen Anzug. Händchenhaltend stellten sie sich den Paparazzi vor dem Theater, nahmen eine Rose von Fans entgegen und stiegen anschließend in einen Wagen, wobei Trudeau seiner Partnerin vertraut die Hand auf den Rücken legte.

Liebesgerüchte seit wenigen Monaten

Erste Gerüchte um eine Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau tauchten im Juli auf, nachdem sie bei einem Dinner-Date in Montreal gesichtet worden waren. Danach folgte ein Spaziergang durch den Mount Royal Park. Trudeau ließ sich sogar bei einem von Perrys Konzerten in Montreal blicken.

Anfang September machten dann weitere Bilder die Runde, die keinen Zweifel mehr zuließen: Die britische Zeitung "DailyMail" veröffentlichte Aufnahmen, die Perry und Trudeau auf einer Yacht vor der Küste von Santa Barbara zeigten - leidenschaftliche Küsse und Umarmungen inklusive.

Eine Quelle verriet dem Magazin "People" damals: "Er ist sogar nach Kalifornien geflogen, um sie während einer Tour-Pause zu sehen." Die beiden hätten laut dem Insider "eine unkomplizierte Verbindung. Sie findet ihn attraktiv. Er war sehr respektvoll".

Zwei gescheiterte Beziehungen

Die ungleiche Verbindung zwischen dem Popstar und dem Politiker kam für viele überraschend - umso mehr, weil Katy Perry sich erst im Juni nach knapp zehn Jahren von ihrem langjährigen Verlobten und Vater ihrer Tochter, Orlando Bloom (48), getrennt hatte. Trudeau wiederum war 18 Jahre lang mit Sophie Grégoire verheiratet, bevor die beiden sich 2023 trennten.