Katy Perry: Star überrascht im knappen Dark-Glamour-Look

1 Katy Perry am Mittwoch in London. Foto: Timmie and Ricky / BACKGRID

Dunkle Lippen, ein Minikleid aus Fell und viel Haut: Katy Perry war nach Dreharbeiten in London unterwegs und zeigte sich in einem ungewöhnlichen Dark-Glamour-Look.











Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Katy Perry (40) hat sich nach Dreharbeiten zu ihrem neuen Konzertspecial "Night of a Lifetime" in der Central Hall Westminster einen Feierabend-Ausflug durch London gegönnt. Am Mittwochabend (11. Dezember) wurde die Sängerin in einem außergewöhnlichen Look in der britischen Hauptstadt fotografiert und stylte dabei den Dark-Glamour-Look auf ihre Weise.