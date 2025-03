Im großen Finale der sechsten Staffel von "LEGO Masters" gibt es eine unerwartete Veränderung: Stammjurorin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes wird nicht in der letzten Sendung zu sehen sein.

An ihrer Stelle übernimmt Katrine Talks die Aufgabe, die finalen Bauwerke der Kandidaten zu bewerten. Doch warum fehlt Lissy Kahl-Backes – und wer ist Katrine Talks?

Warum ist Lissy Kahl-Backes nicht im Finale dabei?

Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes ist seit einigen Jahren als Jurorin fester Bestandteil von "LEGO Masters" und gehört zu den führenden Designerinnen bei LEGO. In der aktuellen Staffel trat sie hochschwanger auf – ein Umstand, der nicht unbemerkt blieb.

Das Finale verpasste die Jurorin jedoch aufgrund ihres Mutterschutzes. Anfang 2025 brachte sie ihr drittes Kind zur Welt. Um ihr die nötige Zeit mit ihrer Familie zu ermöglichen, wird sie in der Finalsendung von Katrine Talks vertreten.

Wegen Mutterschutz im Finale nicht mehr dabei: Jurorin Elisabeth "Lissy" Kahl-Backes. Bild: RTL/ Frank Dicks

Wer ist Katrine Talks?

Katrine Talks ist eine erfahrene Produzentin im Bereich animierter und interaktiver Inhalte und seit 14 Jahren bei LEGO tätig. Seit 2019 arbeitet sie als Executive Producer für "LEGO Masters" und ist in zahlreichen internationalen Versionen der Show involviert, darunter in Deutschland, Polen, Japan und Dänemark (1).

Geboren 1977, wuchs Talks sowohl in England als auch in Dänemark auf (2). Ihr Studium absolvierte sie an der University of the Arts London sowie an der Royal Danish Academy of Fine Arts. Sie spricht mehrere Sprachen, darunter Dänisch, Englisch, Deutsch und Französisch.

In ihrer Karriere war Katrine Talks nicht nur für "LEGO Masters" tätig, sondern auch für das animierte TV-Format "LEGO City Adventures".

Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Kenntnis der Marke LEGO ist Katrine Talks eine kompetente Wahl, um Lissy Kahl-Backes im Finale zu vertreten. Fans von "LEGO Masters" können sich also auf eine spannende Abschlussfolge freuen – mit einer neuen, aber bestens qualifizierten Jurorin.